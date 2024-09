Der leidige LEI – warum Celsius auf gettex nicht gehandelt werden kann.

Du vermisst eine Aktie (oder ETF bzw. Fonds) auf gettex?

Du hast von einem spannenden Titel gehört, den Du über gettex handeln möchtest?

Kein Problem, dafür haben wir unseren Service Listing on demand geschaffen. Kundinnen und Kunden können uns eine Mail an listing@gettex.de schreiben mit Angabe des Namens und der ISIN oder der WKN. Wir geben die Angaben an unseren Market Maker, die Baader Bank AG, weiter und häufig können wir die Wünsche erfüllen.

So weit, so gut. Eine wichtige Voraussetzung macht jedoch immer wieder den Handel unmöglich: Der LEI, der Legal Entity Identifier. Eingeführt wurde diese Kennung 2012 im Zuge der Europäischen Finanzmarktverordnung MiFIR.

Der 20-stellige LEI-Code ist eine global eindeutige Kennung für Organisationen des Finanzmarkts. Der LEI ist zwingend für ein Listing an den Börsen in Deutschland und der Europäischen Union notwendig, er kann nur von der Aktiengesellschaft selbst beantragt werden.

Mittlerweile haben einige Nutzer unseres Services schon damit Bekanntschaft geschlossen, weil wir leider angefragte Aktien mangels LEI nicht handeln können.

Ein prominentes, aktuelles Beispiel

Immer wieder wird bei uns ein Listing angefragt für die an der Nasdaq notierte Celsius Holding Inc. mit der ISIN US15118V2079 und Firmensitz in Boca Raton, USA.

Das 2004 gegründete Unternehmen stellt Energy Drinks her, positioniert sich als junge Marke mit gesunden Produkten ohne Zucker, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und leistungssteigernden Zusätzen. Die größten Mitbewerber im Markt sind Red Bull und Monster. Klingt interessant? Die Aktie ist aber leider in der EU börslich nicht handelbar.

Was können Anlegerinnen und Anleger tun?

Eine Möglichkeit ist, die Aktie direkt an der Heimatbörse Nasdaq in den USA zu handeln. Voraussetzung sollte sein, dass der Broker oder die Bank das zu vertretbaren Kosten anbietet.

Eine weitere Möglichkeit hat nun onemarkets by UniCredit geschaffen. Seit kurzer Zeit bietet der Emittent derivative Produkte auf den Basiswert Celsius an.

Für erfahrene Anlegerinnen und Anleger könnte das eine Alternative sein. Mit unserem Zertifikate-Finder sind die gehebelten Produkte einfach zu finden:

Zertifikate-Suche Basiswert Celsius

Richard Pfadenhauer von der UniCredit hat die Aktie charttechnisch untersucht (Beitrag vom 11. September 2024)

Celsius – Bullen halten sich noch zurück